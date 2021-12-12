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بعد أزمة جورج قرداحي.. لبنان يثير أزمة جديدة مع دولة خليجية

بعد أزمة جورج قرداحي.. لبنان يثير أزمة جديدة مع دولة خليجية
لبنان ثير أزمة جديدة بعد أزمة قرداحي
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تواصل – فريق التحرير :

في الوقت الذي لم يُنهِ لبنان أزمته مع المملكة ودول الخليج على إثر تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، وقع في أزمة جديدة مع مملكة البحرين.
وقال بيان للخارجية البحرينية اليوم الأحد ، إنها تعرب عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.
وأعلنت وزارة الخارجية أنه “تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”.
وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.
ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى “ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين”.

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