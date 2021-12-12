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شرطة مكة تطيح بـ4 مواطنين امتهنوا جرائم النشل والسلب

شرطة مكة تطيح بـ4 مواطنين امتهنوا جرائم النشل والسلب
شرطة الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الإعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 مواطنين، ارتكبو اجرائم جنائية مختلفة.

وأوضح المتحدث أن الجرائم تمثلت في عمليات نشل وسلب، بمواقع مختلفة من محافظة جدة، بمركبتين مسروقتين تم استردادهما، وأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، واحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

 

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