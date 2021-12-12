أخصائي يوضح طريقة معرفة الإصابة بحساسية المواد العطرية

تواصل – وكالات :

كشف طبيب الأمراض الجلدية وأخصائي الحساسية الألماني، توماس فوكس، عن طريقة معرفة إذا كان الشخص مصابًا بالحساسية تجاه المواد العطرية.

وقال فوكس، إن المواد العطرية تُستخدم في العديد من المنتجات مثل مستحضرات التجميل ومساحيق الغسيل والمنظفات ومعطرات الجو والشموع العطرية.

وأشار إلى أنه يمكن التحقق من الإصابة بالحساسية تجاه المواد العطرية بواسطة اختبار الحساسية المعروف باسم “اختبار البقعة”، حيث يتم وضع لصقة تشتمل على مسببات الحساسية على الجلد، وبعد فترة زمنية معينة يتم إزالة اللصقة ومعرفة ما إذا كانت هناك تفاعلات جلدية وأين.

وأوضح أنه في حالة التحقق من الإصابة بحساسية تجاه المواد العطرية، فإنه يمكن مواجهة الأعراض من خلال الأدوية المثبطة للالتهابات على أساس الكورتيزون، علما بأن الحساسية تجاه المواد العطرية لا يمكن الشفاء منها؛ لذا يتعين على المريض تجنب التعرض للمواد العطرية المسببة للحساسية لديه.