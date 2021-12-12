الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس من المواطنين، في عدة مجالات “إدارية وتقنية” للعمل بفروعها في “جدة، الرياض”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسئول شؤون الطلاب ثاني.

– درجة الدبلوم في تخصصات تعليمية، تربوية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة – ويُفضّل خبرة سابقة لمدة سنة واحدة (1) في مجال ذي صلة.

* آخر موعد للتقديم: 25 ديسمبر 2021م.

2- مدرس قسم التدريب

– درجة بكالوريوس العلوم في التمريض أو العلوم الطبية التطبيقية أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (6) سنوات من الخبرة التدريبية في مجال ذي صلة.

* آخر موعد للتقديم: 21 ديسمبر 2021م.

3- مدقق ثاني.

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية ، الإدارة ، الإدارة العامة.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي.

* آخر موعد للتقديم: 21 ديسمبر 2021م.

4- مراقب خدمات ثاني

– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو السلامة المهنية.

– خبرة عملية لمدة سنتين (2) في مجال الخدمات البيئية.

* آخر موعد للتقديم: 20 ديسمبر 2021م.

5- داعم فني أول.

– درجة الدبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني.

* آخر موعد للتقديم: 18 ديسمبر 2021م.

6- مشغل فني.

– درجة الدبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (6) سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني.

* آخر موعد للتقديم: 16 ديسمبر 2021م.

التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم عبر بوابة التوظيف للجامعة:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

وظائف شاغرة بشركة أرامكو للتجارة.. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة أرامكو للتجارة.. إليك رابط التقديم

وزارة الدفاع تفتح مجال العمل أمام حديثي التخرج عبر برنامج «فخور».. تعرف على المميزات

وزارة الدفاع تفتح مجال العمل أمام حديثي التخرج عبر برنامج «فخور».. تعرف على المميزات

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة بواجهة مبنى تجاري في الرياض

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة بواجهة مبنى تجاري في الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>