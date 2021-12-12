وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس من المواطنين، في عدة مجالات “إدارية وتقنية” للعمل بفروعها في “جدة، الرياض”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسئول شؤون الطلاب ثاني.

– درجة الدبلوم في تخصصات تعليمية، تربوية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة – ويُفضّل خبرة سابقة لمدة سنة واحدة (1) في مجال ذي صلة.

* آخر موعد للتقديم: 25 ديسمبر 2021م.

2- مدرس قسم التدريب

– درجة بكالوريوس العلوم في التمريض أو العلوم الطبية التطبيقية أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (6) سنوات من الخبرة التدريبية في مجال ذي صلة.

* آخر موعد للتقديم: 21 ديسمبر 2021م.

3- مدقق ثاني.

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية ، الإدارة ، الإدارة العامة.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي.

* آخر موعد للتقديم: 21 ديسمبر 2021م.

4- مراقب خدمات ثاني

– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو السلامة المهنية.

– خبرة عملية لمدة سنتين (2) في مجال الخدمات البيئية.

* آخر موعد للتقديم: 20 ديسمبر 2021م.

5- داعم فني أول.

– درجة الدبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني.

* آخر موعد للتقديم: 18 ديسمبر 2021م.

6- مشغل فني.

– درجة الدبلوم في علوم الحاسب / الدعم الفني أو مجال ذي صلة.

– ما لا يقل عن (6) سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني.

* آخر موعد للتقديم: 16 ديسمبر 2021م.

التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم عبر بوابة التوظيف للجامعة:

– بوابة التوظيف: (اضغط هنا)