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«العدل» تطلق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا وتوضح طريقة الاستفادة منها

«العدل» تطلق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا وتوضح طريقة الاستفادة منها
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تواصل – واس :

أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة، عبر بوابةناجزالإلكترونية ، ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأكدت أن الخدمة تمكِّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تمت على الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، على أن تشمل في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية.

يذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 120 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

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