الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشرطة تكشف مفاجأة بشأن حادث الصدم المتعمد في مكة (فيديو)

الشرطة تكشف مفاجأة بشأن حادث الصدم المتعمد في مكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة مكة المكرمة، إحالة مواطنَين ومقيم للشرطة بعد افتعالهم حادثاً مرورياً باتفاق بينهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله توثيق شخص صدم مركبة أخرى، فقد باشر مرور العاصمة المقدسة الحادث بتاريخ 2/ 5/ 1443 هـ، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية في حينه، وعلى إثر انتشار المقطع تمت إجراءات التقصي حوله واستدعاء أطرافه من قبل مرور العاصمة المقدسة والتحقيق معهم، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، حيث ثبت أن الحادث مفتعل باتفاق بينهم.

وجرى إحالتهم للشرطة بحكم الاختصاص، لوجود قضايا جنائية تمثلت في الصدم العمد والتحايل على التأمين وجريمة معلوماتية بتوثيق ونشر الفيديو، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

 

مواد ذات صلة

بعد الإطاحة بسارقيها.. شرطة مكة تسترد 3 مركبات مسروقة

بعد الإطاحة بسارقيها.. شرطة مكة تسترد 3 مركبات مسروقة

الإطاحة بمواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها

الإطاحة بمواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها

شرطة مكة تعلن ضبط مواطنين سارقي كيابل الكهرباء بجدة

شرطة مكة تعلن ضبط مواطنين سارقي كيابل الكهرباء بجدة

قرار جديد من الكويت تجاه خلية “تمويل حزب الله”

قرار جديد من الكويت تجاه خلية “تمويل حزب الله”

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>