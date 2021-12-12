ناقلة «إيفرجيفن» العملاقة تعبر من مكان جنوحها السابق في قناة السويس

تواصل – وكالات :

تمكنت السفينة البنمية “إيفرجيفن” من العبور بقناة السويس، من نفس مكان جنوحها السابق الذي تعرضت له في نهاية شهر مارس الماضي .

ودخلت “إيفرجيفن” المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، خلال رحلتها القادمة ضمن قافلة الجنوب من السويس متجهة إلى بورسعيد، ومنها إلى أوروبا، وفق ما أظهر موقع “vesselfinder” لرصد حركة السفن، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وأبحرت السفينة “إيفرغيفن” خلال رحلتها الحالية من مرفأ “تانجونج بيليباس” الماليزي، محملة في 30 نوفمبر الماضي بكامل طاقتها، ووصلت الخميس الماضي إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقي، وبدأت تعبره متجهة عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترًا بالساعة، متجهة إلى أوروبا.