دولة خليجية تشهد ذروة تساقط زخات شهب التوأميات

تواصل – وكالات:

تشهد سماء سلطنة عمان، تساقط زخات شهب التوأميات، التي ستبلغ ذروتها ليلة الإثنين وفجر يوم الثلاثاء المقبلين 13 و14 ديسمبر الجاري.

وأوضح إبراهيم بن محمد المحروقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العُمانية، أن شهر ديسمبر الجاري، من المتوقع أن يشهد عددًا من الأحداث الفلكية، منها تساقط زخات الشهب المعروفة، فلكيًا بـ”التوأميات” نسبة لانطلاقها من كوكبة التوأمين “برج الجوزاء”.

ومن المتوقع أن تشهد سماء دول الوطن العربي، واحدة من أبرز زخات شهب “التوأميات” السنوية، حيث تكون ذروتها من منتصف ليل الإثنين 13 ديسمبرالجارى، وحتى قبل شروق شمس، الثلاثاء 14 ديسمبر.

يذكر أن شهب التوأميات، تنشط بشكل سنوي، في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهابًا ملونًا، تظهر بوضوح خاصة في ساعات متأخرة من الليل.