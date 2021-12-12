الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دولة خليجية تشهد ذروة تساقط زخات شهب التوأميات

دولة خليجية تشهد ذروة تساقط زخات شهب التوأميات
0

تواصل – وكالات:

تشهد سماء سلطنة عمان، تساقط زخات شهب التوأميات، التي ستبلغ ذروتها ليلة الإثنين وفجر يوم الثلاثاء المقبلين 13 و14 ديسمبر الجاري.

وأوضح إبراهيم بن محمد المحروقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العُمانية، أن شهر ديسمبر الجاري، من المتوقع أن يشهد عددًا من الأحداث الفلكية، منها تساقط زخات الشهب المعروفة، فلكيًا بـ”التوأميات” نسبة لانطلاقها من كوكبة التوأمين “برج الجوزاء”.

ومن المتوقع أن تشهد سماء دول الوطن العربي، واحدة من أبرز زخات شهب “التوأميات” السنوية، حيث تكون ذروتها من منتصف ليل الإثنين 13 ديسمبرالجارى، وحتى قبل شروق شمس، الثلاثاء 14 ديسمبر.

يذكر أن شهب التوأميات، تنشط بشكل سنوي، في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما قد يصل إلى 120 شهابًا ملونًا، تظهر بوضوح خاصة في ساعات متأخرة من الليل.

مواد ذات صلة

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يغادر قطر متوجهًا إلى البحرين

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يغادر قطر متوجهًا إلى البحرين

الطريق الرابط بين المملكة وعُمان منفذ للسياح وقاصدي الحرمين وداعم للحركة التجارية

الطريق الرابط بين المملكة وعُمان منفذ للسياح وقاصدي الحرمين وداعم للحركة التجارية

الجمارك” تبدأ بتقديم خدماتها للمسافرين في منفذ الربع الخالي.. بين المملكة وسلطنة عمان

الجمارك” تبدأ بتقديم خدماتها للمسافرين في منفذ الربع الخالي.. بين المملكة وسلطنة عمان

افتتاح الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان.. رسميًا

افتتاح الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان.. رسميًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>