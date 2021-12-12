مشيداً بما قدمته لهم المملكة لتيسير العمرة.. معتمر ألباني: فعلاً هذا معنى خادم الحرمين

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو، يظهر فيه معتمر من دولة ألبانيا، يوضح ما قامت به سفارة المملكة في بلاده، من أجل خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن لتيسير الحصول على تأشيرات لأداء العمرة.

وقال المعتمر الألباني خلال مقطع الفيديو المتداول: إن إحدى الشركات الألبانية، أعلنت عن فتح باب العمرة، أمام المسلمين من ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا، لزيارة بيت الله الحرام.

وأوضح المعتمر أن المتقدمين للعمرة اشتروا التذاكر من الشركة ولكن بدون تأشيرات، وعند تقديم جوازاتهم لسفارة المملكة بألبانيا، كان هناك عطل في “السيستم”، وذلك بعدما اشترى المتقدمون التذاكر وحجزوا الفنادق.

وأضاف أن موظفي سفارة المملكة، قاموا بتقديم خدمة عظيمة، علمًا بأن يوم الأحد هو إجازة رسمية، ولكنهم قطعوا إجازتهم، وعملوا بشكل فوري على إنهاء كل الأوراق الخاصة المتعلقة بـ32 فردًا متقدم لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام، مؤكدًا أن هذا هو معنى “خادم الحرمين الشريفين”.