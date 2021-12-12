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ارتفاع وفيات كورونا يثير القلق في دولة عربية

ارتفاع وفيات كورونا يثير القلق في دولة عربية
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تواصل – فريق التحرير:

قالت ممثلة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، اليوم الأحد، إن 87٪ من وفيات فيروس كورونا في البلاد هم من الأشخاص غير المطعمين.

وأضافت الراعبي، بحسب تصريح نشره “التلفزيون الأردني”، أن الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة لدخول المستشفى وأكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بكورونا.

وأوضحت أن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة في تقليل شدة المرض واحتمالية الوفاة عند الإصابة بكورونا.

وأكدت ممثلة الصحة العالمية في الأردن أنه “تم إعطاء ما يفوق الثمانية مليارات جرعة عالميا”.

من جهته، قال الخبير واختصاصي الوبائيات في الأردن، الدكتور عبد الرحمن المعاني، أن “الأردن سجل 230 حالة وفاة في الأسبوع 49 المنتهي يوم الجمعة، وفي الأسبوع الـ48 سجل 201 حالة وفاة، مقابل 60 حالة وفاة في الأسبوع الـ40 .

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