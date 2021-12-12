وزيرة خارجية بريطانيا: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: إنه أمام إيران فرصة أخيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وحل مسألة الملف النووي، مؤكدة أن بلادها لن تسمح لإيران بالحصول علي السلاح النووي .

وأوضحت ليز تراس، أن هذه هى آخر فرصة أمام إيران، للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع ضرورة العمل على مناقشة حل جدي لهذه المشكلة.

من ناحيتها حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل، لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع، وفق “العربية”.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا، على هامش المفاوضات المتصلة ببرنامج إيران النووي.