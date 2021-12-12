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شاهد.. ماذا حدث لعمال شركة “أمازون” بسبب الأعاصير القوية في أمريكا؟

شاهد.. ماذا حدث لعمال شركة “أمازون” بسبب الأعاصير القوية في أمريكا؟
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تواصل – وكالات:

اجتاحت أعاصير قوية ومدمرة ست ولايات كبرى بأمريكا خلال اليومين الماضيين، مخلفة دمارًا وأضرارًا بالغة، وخسائر ضخمة في الأرواح والمنازل والمنشآت.

وكان ضمن الذين تعرضوا للدمار جراء الأعاصير القوية، شركة “أمازون”العملاقة، وذلك بعدما تأكد مقتل ما لا يقل عن ستة من العاملين أمس، في مخزن بالقرب من مدينة سانت لويس الأمريكية.

واجتاحت سلسلة من الأعاصير المنطقة، على مدار يومين وحتى صباح الأحد، مما أدى إلى انهيار سقف مخزن “أمازون” وسقط فوق رؤوس العمال، جدار سميك، وصفه شهود عيان بأنه أطول من ملعب لكرة القدم، حسب “سكاي نيوز”.

في الوقت نفسه، أكد رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد، أن 45 من موظفي الشركة، نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي.

وأوضح أن السلطات فقدت الأمل في العثور على أحياء آخرين، مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التي من المتوقع أن تستمر لأيام.

وأكد ويتفورد أن مصنع الشركة تعرض للإعصار، وأن قوة الرياح كانت شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع، مما أدى إلى انهيار المبنى على رؤوس الجميع.

من ناحيتها، قالت السلطات المحلية: إنه لم يتم حى الآن معرفة عدد العمال، الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

فيما تجمع زملاء وعائلات العمال، أمام أنقاض المبنى، في محاولة لمعرفة أي أخبار عن ذوييهم.

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