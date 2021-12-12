أسرع من الصوت.. طائرة صينية حديثة تجوب العالم في ساعة

تواصل – وكالات:

كشف علماء فضاء صينيون، عن تصنيع طائرة حديثة، تستطيع أن تجوب العالم خلال ساعة واحدة، وأن سرعتها تفوق سرعة الصوت.

وأوضح العلماء أن الطائرة قادرة على حمل 10 أشخاص فقط، ويمكنها نقلهم إلى أي مكان يريدونه حول العالم في ساعة، حسب “سكاي نيوز”.

وأشار علماء الفضاء، إلى أن طول الطائرة يبلغ 45 مترًا، وأن سرعتها المفترضة، نحو 19 ألف كيلومتر في الساعة، مؤكدين أنها قادرة على تجاوز سرعة الصوت بـ 5 مرات.

وأضاف العلماء، أن الطائرة تقوم على وجود محركين، مفصلين بدون أجزاء متحركة على كل جانب من جوانبها.

يذكر أن الصين تستهدف إنتاج أسطول من هذه الطائرات، بحلول نهاية عام 2035، والعمل على تصميم بعضها، ليستطيع في 2045 نقل 100 راكب.