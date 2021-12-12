أقل عجز مالي خلال ٨ أعوام.. ترقب لإعلان أرقام ميزانية المملكة اليوم

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ينتظر أن تعلن المملكة اليوم الأحد، عن الميزانية التقديرية للعام 2022، والأرقام الفعلية للميزانية عن العام الحالي 2021.

وتتجه المملكة إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى 85 مليار ريال.

من جانبه توقع رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، بحسب العربية نت، تراجع العجز إلى 85 مليار ريال في 2021، مقابل عجز متوقع نحو 141 مليار ريال، باعتبار أن الإنفاق لم يزد على 1.15 تريليون ريال.

كما توقع السديري ، ارتفاع الدخل البترولي إلى 545 مليار ريال في 2021، وأن يصل إلى 600 مليار ريال في 2022، وأن يبلغ الدخل غير البترولي 380 مليار ريال، وتحقق الميزانية فائضا بقيمة 25 مليار ريال في 2022، مقابل عجز مقدر.

وأوضح أن تلك التوقعات تأتي رغم التحفظ في توقعاتنا بشأن الإنتاج النفطي بمتوسط 9.6 مليون برميل يوميا في 2022، بينما توجد توقعات متفائلة عند 10.7 مليون برميل يوميا، ورغم التذبذب في أسعار الأصول والمخاوف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا أوميكرون، فإننا نتوقع أن يكون سعر برميل النفط عند 72 دولارا في 2022.

جدير بالذكر، أنه خلال الربع الثالث من 2021، بلغت الإيرادات الفصلية للمملكة 243 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 237 مليار ريال، حيث تم تسجيل فائض بـ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.

كما سجلت إيرادات المملكة من النفط 147.9 مليار ريال في الربع الثالث، فيما نمت إيرادات الميزانية الإجمالية بالربع الثالث 13% على أساس سنوي.