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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف، لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

الوظائف:

1- مسؤول المشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وإدارة المورّدين.

2- مُحلل المعلومات الفنية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المخاطر أو الالتزام.

3- أخصائي إدارة الاستثمار:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الشؤون المالية).

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة الاستثمار.

4- مُحلل البيانات الرئيسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال علم الإحصاء أو تحليل البيانات.

5- أخصائي اقتصادي:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (العلوم الاقتصادية، إدارة الأعمال، نُظم إدارة المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الدراسات الاقتصادية والضريبية أو مجال ذي صلة.

6- مدير المعلومات الاستراتيجية:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المخاطر أو ممارسات الامتثال مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أحد المناصب الإدارية

7- مُحلل الأداء المؤسسي (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة الأداء المؤسسي.

8- مسؤول علاقات دولية رئيسي:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العلاقات الدولية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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