وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف، لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.
الوظائف:
1- مسؤول المشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وإدارة المورّدين.
2- مُحلل المعلومات الفنية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المخاطر أو الالتزام.
3- أخصائي إدارة الاستثمار:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الشؤون المالية).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة الاستثمار.
4- مُحلل البيانات الرئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال علم الإحصاء أو تحليل البيانات.
5- أخصائي اقتصادي:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (العلوم الاقتصادية، إدارة الأعمال، نُظم إدارة المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الدراسات الاقتصادية والضريبية أو مجال ذي صلة.
6- مدير المعلومات الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المخاطر أو ممارسات الامتثال مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أحد المناصب الإدارية
7- مُحلل الأداء المؤسسي (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة الأداء المؤسسي.
8- مسؤول علاقات دولية رئيسي:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العلاقات الدولية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: