وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف، لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

الوظائف:

1- مسؤول المشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وإدارة المورّدين.

2- مُحلل المعلومات الفنية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المخاطر أو الالتزام.

3- أخصائي إدارة الاستثمار:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الشؤون المالية).

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة الاستثمار.

4- مُحلل البيانات الرئيسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال علم الإحصاء أو تحليل البيانات.

5- أخصائي اقتصادي:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (العلوم الاقتصادية، إدارة الأعمال، نُظم إدارة المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الدراسات الاقتصادية والضريبية أو مجال ذي صلة.

6- مدير المعلومات الاستراتيجية:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة المخاطر، الشؤون المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المخاطر أو ممارسات الامتثال مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أحد المناصب الإدارية

7- مُحلل الأداء المؤسسي (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة الأداء المؤسسي.

8- مسؤول علاقات دولية رئيسي:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العلاقات الدولية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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