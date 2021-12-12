علامات إذا ظهرت عليك فاعلم أنك مصاب بهذا المرض

تواصل – وكالات:

كشف سيميون جولوشيكين، أستاذ العلوم البيولوجية، أن علامات مثل؛ النسيان، وعدم القدرة على التركيز، وانخفاض مستوى التفكير، تعتبر من العلامات المبكرة للإصابة بالـ “الخرف”.

وأوضح جولوشيكين، أن مرض الزهايمر أو “الخرف” يمكن أيضًا أن يصاب به الانسان، نتيجة الاضطرابات العصبية واضطرابات التمثيل الغذائي، ونقص بعض الفيتامينات، وفق “سبوتنيك”.

وأضاف أن هناك توصيات، لاستخدام المكملات الغذائية المختلفة، لكن فعاليتها ومدى ملاءمتها لا يزالان قيد المناقشة، مشيرًا إلى أن تعلم اللغات الأجنبية والتواصل النشط، يساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، نصحت بضرورة العمل على تدريب المهارات المعرفية بشكل منتظم، من خلال الألعاب والهوايات التي تتطلب مشاركة مكثفة للذاكرة ومنطق التفكير، مع الحفاظ على مستوى معتدل من النشاط البدني، لتجنب الإصابة بأعراض مبكرة للزهايمر.