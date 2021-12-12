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اصطياد سمكة قرش «غريبة للغاية» قبالة سواحل سوتشي (فيديو)

اصطياد سمكة قرش «غريبة للغاية» قبالة سواحل سوتشي (فيديو)
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تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه سمكة قرش غريبة، اصطادها صيادون روس، قبالة سواحل سوتشي، والمعروفة في روسيا باسم «كاتران».

وبالرغم من استخدامهم أدوات صيد بسيطة للغاية، إلا أنهم حصلوا على سمكة حين تتمعن في تفاصيلها للوهلة الأولى، تجد أنها غريبة ولا تشبه أسماك القرش المتعارف عليها.

وتعد سمكة «كاتران» صغيرة نسبيًا وغير خطيرة على الإنسان، وأكد الصيادون وفقًا لـ«روسيا اليوم»، أن هذه الأسماك توجد بشكل رئيسي في البحر الأسود، ويمكن أن يصل طولها إلى 180 سم ووزنها إلى 15 كيلوجرامًا، ولكن في أغلب الأحيان لا يتجاوز طولها المتر.

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