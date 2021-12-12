شاهد.. “ناسا” تنشر صورة جديدة من المريخ

تواصل – وكالات:

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورة جديدة وشاملة لكوكب المريخ، قالت: إنها تلقتها من مسبار “برسفيرنس”.

وأوضحت “ناسا” أنه تم التقاط الصورة، عن طريق عدسات كاميرات التوجيه لمركبة “برسفيرنس”، وهي خامس مركبة تابعة لـ”ناسا”، وصلت سطح الكوكب الأحمر.

وأضافت أن المركبة تبحث عن أية علامات تدل على الحياة مع جمع عينات لدراسة المريخ بشكل أكثر عمقًا، من قبل علماء الفضاء المتخصصين.

وأكدت أنها تعتزم استمرار تشغيل المركبة حتى يناير من العام بعد القادم، مشيرة إلى أن “برسفيرنس”، تعمل بشكل متواصل، وترسل الصور بشكل مستمر ، مع البحث عن العينات المطلوبة من أجل دراستها.