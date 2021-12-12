الملحقية الثقافية في أمريكا تنبّه الطلبة المبتعثين إلى هذا الأمر العاجل

تواصل – فريق التحرير:

طالبت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في أمريكا، جميع الطلاب المبتعثين، بضرورة توخي الحذر، وذلك بسبب تعرض عدد من الولايات الأمريكية، لموجة من الأعاصير، والتي نتج عنها أضرارًا بالغة وخسائر بشرية ومادية.

وأوضحت في عدة تغريدات عبر حسابها على “تويتر” أنه نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنها تًحذر المواطنين المبتعثين من موجة الاعاصير، التي تضرب ولايات “اركنساس، الينوي، كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي و تينسي””، مطالبة بأهمية اتباع ارشادات السلطات المحلية في كل ولاية.

وأضافت أنه في حال حدوث أعاصير أخرى، على الجميع إتباع تعليمات السلامة التي تصدر من السلطات المحلية بالولاية، وكذلك متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر التطورات.

وأكدت أنه في حال الطوارئ، يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة، وفي حالة التعرض للإصابة أو تضرر المنازل – لا سمح الله – فعلى الجميع التنسيق مع السفارة والقنصليات التابعة لها، ليتم لتقديم العون والمساعدة، وذلك حسب بيانات التواصل بالسفارة.

وأوضحت أنه مع استمرار الأعاصير، وتضرر المنازل والإصابات الضخمة بين السكان، فإن الملحقية الثقافية تحمد – الله تعالى – على سلامة أبناء المملكة المبتعثين وعوائلهم، وتتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة.

وتتعرض أمريكا لموجة من الأعاصيرالقوية، التي اجتاحت البلاد قبل أيام، وأدت إلى مقتل واصابة الكثير، وهدم المنازل والمنشآت، بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة.