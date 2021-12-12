الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الملحقية الثقافية في أمريكا تنبّه الطلبة المبتعثين إلى هذا الأمر العاجل

الملحقية الثقافية في أمريكا تنبّه الطلبة المبتعثين إلى هذا الأمر العاجل
0

تواصل – فريق التحرير:

طالبت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في أمريكا، جميع الطلاب المبتعثين، بضرورة توخي الحذر، وذلك بسبب تعرض عدد من الولايات الأمريكية، لموجة من الأعاصير، والتي نتج عنها أضرارًا بالغة وخسائر بشرية ومادية.

وأوضحت في عدة تغريدات عبر حسابها على “تويتر” أنه نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنها تًحذر المواطنين المبتعثين من موجة الاعاصير، التي تضرب ولايات “اركنساس، الينوي، كنتاكي، ميزوري، ميسيسبي و تينسي””، مطالبة بأهمية اتباع ارشادات السلطات المحلية في كل ولاية.

وأضافت أنه في حال حدوث أعاصير أخرى، على الجميع إتباع تعليمات السلامة التي تصدر من السلطات المحلية بالولاية، وكذلك متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر التطورات.

وأكدت أنه في حال الطوارئ، يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة، وفي حالة التعرض للإصابة أو تضرر المنازل – لا سمح الله – فعلى الجميع التنسيق مع السفارة والقنصليات التابعة لها، ليتم لتقديم العون والمساعدة، وذلك حسب بيانات التواصل بالسفارة.

وأوضحت أنه مع استمرار الأعاصير، وتضرر المنازل والإصابات الضخمة بين السكان، فإن الملحقية الثقافية تحمد – الله تعالى – على سلامة أبناء المملكة المبتعثين وعوائلهم، وتتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة.

وتتعرض أمريكا لموجة من الأعاصيرالقوية، التي اجتاحت البلاد قبل أيام، وأدت إلى مقتل واصابة الكثير، وهدم المنازل والمنشآت، بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة.

مواد ذات صلة

الملحقية الثقافية بلندن تُحذّر المبتعثين من طرق الاحتيال المالي

الملحقية الثقافية بلندن تُحذّر المبتعثين من طرق الاحتيال المالي

الملحقية الثقافية في بريطانيا توضح كيفية حصول المبتعثين على العلاج

الملحقية الثقافية في بريطانيا توضح كيفية حصول المبتعثين على العلاج

الملحقية الثقافية لدى بريطانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين

الملحقية الثقافية لدى بريطانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين

الملحقية في أستراليا: لا إصابات بين المبتعثين في حادث سقوط سقف جامعة «كيرتن»

الملحقية في أستراليا: لا إصابات بين المبتعثين في حادث سقوط سقف جامعة «كيرتن»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة