تستوعب 88 ألف حاج.. تعرّف على خصائص مخيمات حج 1443

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كسشت مصادر، أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تستعد لتنفيذ مشروع تطوير مخيمات الحجاج النموذجية في مشعر منى للاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وأوضحت المصادر بحسب عكاظ أن المرحلة الأولى من هذا المشروع سوف تخصص لحجاج الداخل على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع لتستوعب ٨٨ ألف حاج على أن يكون في كل خيمة خمسة حجاج بمساحة مترين ونصف لكل حاج.

جدير بالذكر أن هذه المخيمات ستمكن شركات ومؤسسات حجاج الداخل من استلام مخيمات جاهزة بكافة تجهيزاتها الأساسية مثل التكييف المركزي والفرش والإنارة ودورات المياه وأسرة النوم توفيرا للوقت والجهد على الشركات والمؤسسات.