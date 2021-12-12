“المسند” يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبدأ في هذا الموعد

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وقال المسند: “متوقع اليوم وحتى يوم الثلاثاء استقرار جوي عام، يعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية جديدة تبدأ يوم الأربعاء، وتستمر لعدة أيام”.

وأشار المسند إلى أن تفاصيل الحالة المطرية الزمنية والمكانية والكمية، تضح عند اقترابها أكثر.

كما توقع اليوم الأحد أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية الدافئة وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتتكرر الحالة حتى يوم الثلاثاء.