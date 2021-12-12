ما هي أفضل طريقة للحماية من “أوميكرون”؟.. خبير يُجيب

تواصل – وكالات:

كشف خبير المناعة، نيكولاي كريوتشكوف، أن زيادة نسبة الأجسام المضادة، تتوقف على إعادة التطعيم المبكرة، وأن اللقاحات المعززة بعد 4 إلى 5 أشهر، من تلقي اللقاح الأساسي، تحمي من خطر الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأكد خبير المناعة أن إعادة التطعيم، بات أمرًا ضروريًا، وأنه من الأفضل تلقي الجرعة المعززة بعد 5 أشهر، مشيرًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة من الممكن أن يتلقوا اللقاحات المعززة بعد 4 أشهر، وفق “روسيا اليوم”.

يذكر أنه بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب القارة الأفريقية، أعلنت العديد من الدول رصد إصابات بالمتحور، وقررت إغلاق الرحلات الجوية واتخذت إجراءات صحية مشددة.