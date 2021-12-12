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في محبسه.. إصابة مؤسس “ويكيليكس” بهذا المرض الخطير خلال مكالمة فيديو

في محبسه.. إصابة مؤسس “ويكيليكس” بهذا المرض الخطير خلال مكالمة فيديو
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مقربة من جوليان أسانج، مؤسس موقع “ويكيليكس”، أنه أصيب بجلطة دماغية، في مكان احتجازه بسجن بيلمارش، شديد الحراسة بإنجلترا.

وقالت ستيلا موريس خطيبة أسانج: إن الجلطة الدماغية، أصابته أثناء مكالمة فيديو في المحكمة العليا بلندن، وتسببت في مشاكل بالذاكرة وعلامات تلف عصبي، وأدت إلى ارتخاء جفنه الأيمن، حسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت أن الجلطة، أصابته بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، وذلك بسبب الضغوط النفسية، التي عانى منها نتيجة محاكمته الجارية، مؤكدة خشيتها من أن تكون هذه الجلطة، بداية لجلطة خطيرة قد يتعرض لها مستقبلًا.

وفي وقت سابق قررت محكمة لندن العليا، إلغاء الحكم الصادر، برفض تسليم مؤسس “ويكيليكس”، إلى أمريكا التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، وتسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.

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