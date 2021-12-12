بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب العاصمة اليابانية طوكيو

تواصل – وكالات:

تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، إلى زلزال، بلغت قوته 5 درجات، على مقياس ريختر.

وأفاد التلفزيون الياباني، بأن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة، مؤكداً أن الزلزال هز المباني، ولم ترد أية معلومات عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

يأتي هذا بعد يومين، من إعلان هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، عن وقوع زلزال، بلغت قوته 6 درجات، ضرب جنوب اليابان، حسب “رويترز”.

وأوضحت الهيئة، أن الزلزال الذي وقع على عمق 20 كيلومترًا، كان مركزه في المياه القريبة من جزر توكارا، بمقاطعة كاجوشيما.