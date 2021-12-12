تطورات قضية «ممرضة الطائف» المتوفّاة.. زوجها يروي تفاصيل صادمة

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قررت صحة الطائف إحالة قضية الممرضة المتوفّاة سعاد سراج ياسين إلى الهيئة الشرعية للنظر في تداعيات تعرّضها لانفجار القولون، أثناء تنويمها بالعناية المركزة بمستشفى الملك فيصل في شهر ذي القعدة الماضي ١٤٤٢هـ.

وتسبب انفجار القولون للممرضة في حالة تسمم في الدم وانتكاس الحالة ودخولها في غيبوبة ثانية من جديد ما أدى لوفاتها.

وقال زوج الممرضة بندر العمودي إن له قضيتين مرفوعتين بسبب إهمال وقع في صحة الطائف الأولى في النقل التعسفي لزوجته من إدارة لقاحات كورونا وهي حامل في شهرها الثامن إلى عيادة “تطمن”، رغم معاناتها وقتها من سمنة مفرطة ما تسبب في إصابتها بفايروس كورونا، حسب وصفه.

وأضاف أن زوجته نُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة، بينما القضية الأخرى في تداعيات انفجار القولون بعد إفاقتها من الغيبوبة الأولى بمستشفى الملك فيصل، دون رعاية طبية؛ ما تسبب في الانتكاسة التي فارقت بعدها الحياة، وفقا لـ”عكاظ”.

وطالب الزوج، من وزير الصحة فهد الجلاجل البت في قضيته الأولى، إذ إنها شأن (إداري)، متهمًا صحة الطائف بالتسويف في القضية حيث مضى لها سبعة أشهر.

وتابع زوج الممرضة المتوفاة أنه يأمل أيضًا من الهيئة الشرعية البت في قضيته الثانية التي تدخل ضمن مسار الأخطاء الطبية، على حد قوله.