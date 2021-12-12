تنبيه من «الأرصاد» لأهالي «مكة والمدينة» بشأن طقس الساعات القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله تعالى سماء صحو الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الأرصاد، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية، شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 22-42كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج
متر الى مترين، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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