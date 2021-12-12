الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجب تصديق كل من حلف بالله؟ «الخثلان» يجيب

هل يجب تصديق كل من حلف بالله؟ «الخثلان» يجيب
الشيخ سعد الخثلان
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم تصديق كل من حلف بالله.

وقال الشيخ الخثلان “جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من (حُلف له بالله فليرضى).

وأضاف “لكن المقصود بذلك إذا كان الحالف مستقيمًا مرضي الديانة، أما إذا لم يكن كذلك فلا يلزم الرضا بحلفه ولا تصديقه، لأن بعض الناس يحلف كاذبًا بل إن إبليس اللعين حلف لأبينا آدم وأمنا حواء، حلف لهما كاذبًا، { وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} فأول من حلف بالله كاذبًا إبليس.

وتابع الشيخ سعد الخثلان “بعض الناس لا يتورع عن الحلف كاذبًا ولذلك لا يلزم تصديقه ولا الرضا بما حلف”.

مواد ذات صلة

«حلول إيمانية» .. هل جرّبت هذا «الأثر» لذهاب الأرق

«حلول إيمانية» .. هل جرّبت هذا «الأثر» لذهاب الأرق

يمتلك 500 رأس من الغنم لكن ليست للتجارة.. هل عليه زكاة؟

يمتلك 500 رأس من الغنم لكن ليست للتجارة.. هل عليه زكاة؟

الغنيمة الباردة.. كيف نستغل فصل الشتاء في زيادة الطاعات؟ (فيديو)

الغنيمة الباردة.. كيف نستغل فصل الشتاء في زيادة الطاعات؟ (فيديو)

يقوم بالبيع على الإنترنت وقت صلاة الجمعة.. ما حكم البيع والشراء

يقوم بالبيع على الإنترنت وقت صلاة الجمعة.. ما حكم البيع والشراء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة