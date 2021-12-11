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وزير الموارد البشرية: الجمعيات المتخصصة في تنمية الشباب زادت بنسبة 200% خلال عامين

وزير الموارد البشرية: الجمعيات المتخصصة في تنمية الشباب زادت بنسبة 200% خلال عامين
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات المنظمات غير الربحية المهتمة بالشباب.

وأعلن الراجحي، أمس السبت، إطلاق جائزة العاملين مع الشباب وذلك خلال رعايته افتتاح النسخة الثانية من منتدى العاملين مع الشباب.

وأضاف أن عدد الجهات الأهلية التي تقدم مختلف الخدمات للشباب في المملكة قد تجاوزت ولله الحمد أكثر من 3430 جهة وتجاوز عدد الجمعيات المتخصصة في تنمية الشباب 56 جمعية، بزيادة تجاوزت 200٪ خلال العامين الماضيين. وما هذا الا دليل على اهتمام الوزارة وحرصها على مواصلة توسيع نطاق الجمعيات التي تعنى بالشباب لتغطي كل احتياجات الشباب في كل محافظات ومدن وقرى المملكة.

وأكد وزير الموارد البشرية، أن هذه الفعالية الوطنية المهمة التي تُعنى بالشباب، والذي يحظى بأولوية ودعم سخي من برامج رؤية 2030 برعاية وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله.

وقال الراجحي إن الوزارة تفخر اليوم بشركائها من المؤسسات المانحة التي كان لها دور بارز في تشجيع الجمعيات الناشئة ودعمها ومساندة نموها وتحسين جودة برامجها في تنمية الشباب. مشيراً الى ان هذا المنتدى يأتي لمزيد من تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية الساعية نحو تطوير العمل التنموي.

وأبدى الراجحي فخره بقيام هذا المنتدى -في نسخته الثانية- على دراسات علمية وطنية نفذتها مراكز متخصصة، وستكون هذه الدراسات إضافة نوعية للمحتوى المعرفي عن الشباب السعودي، كما أنها ستكون محل اهتمام الوزارة للاستفادة من مخرجاتها في تطوير منظومة العمل الشبابي بالمملكة.

كما أكد وزير الموارد البشرية أن الجائزة التي أعلنت بالأمس مبادرة مهمة لتحقيق التنافسية بين المنظمات، وتحفيز المبادرات، وإبراز الشخصيات المتميزة في قطاع الشباب. وهذه المبادرات الرائدة ستكون -بحول الله- محل رعاية واهتمام الوزارة، حتى تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وقال الراجحي أن الوزارة تسعد بالاستمرار بإقامة المنتدى بالشراكة مع المنظمين جميعا، للعمل على كل ما يرتقي بعملنا التنموي ويخدم شباب الوطن، ويسهم في تعزيز جودة حياتهم ودورهم في التنمية المستدامة.

ودعا وزير الموارد البشرية، الشباب بكل فئاتهم للانخراط في العمل المجتمعي والجهود التطوعية التي تنظمها الحكومة والجهات الأهلية، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وزيادة مشاركتهم وتحقيق مزيد من التلاحم والعطاء، لرفع راية هذا الوطن في كل الأصعدة وفي كل الميادين.

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