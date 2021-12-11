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أخصائيون : حفلات الطلاق إسقاط لخيبة أمل

أخصائيون : حفلات الطلاق إسقاط لخيبة أمل
حفلات الطلاق إسقاط لخيبة أمل
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تواصل- فريق التحرير :

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية ظاهرة غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية خاصة، وهي احتفال بعض النساء بوقوع الطلاق بينهن وبين أزواجهن وخاصة من جانب مشهورات السوشيال ميديا، وهو ما أثار استغراب الجميع باعتباره أمرًا غير مألوف وغير متناسق مع الظرف الذي يتوقع أن تكون فيه السيدة حال وقوع الطلاق، مما حدى أخصائيون نفسيون وصفها بأنها إسقاط لخيبة أمل.

وعلق الأخصائي النفسي “تركي المالكي” على هذه حفلات الطلاق التي تقيمها بعض النساء؛ بأنها تعد تصرفات غير مقبولة، وقد تكون نكاية بالزوج ومحاولة لإقناع من حولها أنها سعيدة بالانفصال. حسب عاجل.

 

أخصائيون: حفلات الطلاق إسقاط لخيبة أمل

وقد نشرت صحيفة تواصل في أكتوبر الماضي تعليقًا للدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع، على هذا الأمر، أكد فيه أن الاحتفال بالطلاق يعبر عن محاولة للتحايل على حالة من الحزن العميق فيكون إظهار الفرح من باب الدفاع عن الذات أمام الآخرين، ومحاولة استعاضة نفسية لحالة من خيبة الأمل.
تفاصيل الخبر في هذا الرابط:

عبدالله الفوزان يفسر سبب حالات الاحتفال بالطلاق | صحيفة تواصل الالكترونية (twasul.info)

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