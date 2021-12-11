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وزارة الدفاع تفتح مجال العمل أمام حديثي التخرج عبر برنامج «فخور».. تعرف على المميزات

وزارة الدفاع تفتح مجال العمل أمام حديثي التخرج عبر برنامج «فخور».. تعرف على المميزات
وزارة الدفاع تفتح مجال العمل أمام حديثي التخرج عبر برنامج «فخور».. تعرف على المميزات
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تواصل- فريق التحرير :

أطلقت وزارة الدفاع برنامج “فخور” الذي يتيح الفرصة للشباب الطموح حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس والماجستير من الجنسين للانضمام لها عبر البرنامج الذي يستهدف الاستثمار بأبناء الوطن وتقديم فرص التدريب والتوظيف (للوظائف الإدارية غير العسكرية) وذلك من خلال الجمع ما بين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل.

عن البرنامج

برنامج بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة والمعاهد العالمية

شهادات معتمدة

عقد عمل وتدريب

إجازة سنوية مدفوعة

تأمين طبي

برنامج للارتقاء الوظيفي

أهداف البرنامج

التطوير

يهدف البرنامج لاستقطاب أفضل المواهب من حديثي التخرج للمساهمة في تحقيق رؤية وزارة الدفاع بأن تكون مؤسسة حديثة تطبق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.

الجاهزية

يهدف البرنامج إلى أن يمكن المتدربين أن يكونوا على مستوى عال من الجاهزية لتأدية العمل بعد إكمال مرحلة التدريب في البرنامج عبر مزيج من التدريب النظري والعملي.

التخصص

يقوم البرنامج بإعداد المتدربين في بداية رحلتهم المهنية عبر مسارات متخصصة صممت لتحاكي متطلبات الإدارة الحديثة في مختلف المجالات.

الاستثمار بالمواهب

تستثمر الوزارة في أبناء الوطن وترعى المواهب وتقوم بالاستثمار بها، مما يجعلها بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

مسارات البرنامج

المشتريات

العلوم التأسيسية في إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد والعقود.

تميز الأعمال

تدريب أساسي في إدارة الأعمال، الموارد البشرية، إدارة المرافق والإدارة المالية كما سيتم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لتنفيذ مشاريع تحاكي طبيعة أعمال الإدارات التي سيقومون بالعمل بها تحت إشراف مدربين متخصصين.

إدارة المشاريع

علوم إدارة المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وإدارة أصحاب المصلحة وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المشاريع.

تقنية المعلومات والأمن السيبراني

علوم تقنية المعلومات وعلوم الأمن السيبراني وتطويرها، من حماية البيانات والشبكات والأجهزة.

 

للإطلاع على الاسئلة الشائعة حول البرنامج من :هنـــا 

للتسجيل بالبرنامج من خلال هذا الرابط :هنـــا 

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