تطورات حادثة اقتحام «الكابيتول» في واشنطن.. أوامر استدعاء بحق المتورطين

تواصل – وكالات :

قررت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير في العاصمة واشنطن، إصدار أوامر استدعاء لستة أفراد متورطين في التخطيط لمسيرات سبقت الاقتحام العنيف.

أوامر الاستدعاء التي صدرت طالبت، من لعبوا دورا في تنظيم المسيرات في واشنطن في الخامس والسادس من يناير بتقديم تسجيلات وشهادات في القضية، ومن بين هؤلاء أشخاص كانوا يعملون مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب على التخطيط للمسيرة في حديقة “ذا إكليبس” جنوبي البيت الأبيض قبل أن يقتحم أنصاره مبنى الكابيتول. وكلهم مطالبون بتقديم مستندات بحلول 23 ديسمبر.

والتقى روبرت “بوبي” بيد جونيور وماكس ميلر بترامب في غرفة طعامه الخاصة في الرابع من يناير للحديث عن المسيرة القادمة في حديقة “ذا إكليبس” لدعم ادعاءاته الباطلة بتزوير الانتخابات وعن الأشخاص الذين كان يريد لهم ترامب أن يلقوا كلمة في للمشاركين في المسيرة، حسبما ذكرت اللجنة.

وكانت كاترينا بيرسون، المسؤولة الانتخابية لترامب أيضا ضمن الحاضرين في الاجتماع، وتلقت أمر استدعاء في سبتمبر. وتمت مطالبة ميلر، وهو مرشح حاليا للحصول على عضوية مجلس النواب في أوهايو، بالإدلاء بشهادتيهما في السادس والسابع من يناير المقبل على الترتيب.

وتحدث مو بروكس، النائب عن الحزب الجمهوري في ألاباما في المسيرة لصالح ترامب، وقال للصحفيين لاحقا إنه كان يرتدي درعا واقيا خلال الإدلاء بخطابه، حيث تم تحذيره من مخاطر محتملة، حسبما قالت اللجنة في خطابها . ومن المقرر أن يدلي بإفادته في 10 يناير.

وفي 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

وتجمع المتظاهرون لدعم مزاعم الرئيس ترامب المستمرة والكاذبة بأن انتخابات 2020 قد “سُرقت” منه، والتي كانت جزءًا من جهوده المستمرة منذ أشهر لإلغاء هزيمته الانتخابية.