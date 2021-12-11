«النواب الأمريكي» يُمهل «بايدن» 90 يومًا للكشف عن ثروة بشار الأسد وعائلته

تواصل- وكالات:

أمهل مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن 90 يومًا لتقديم تقرير شامل يتضمن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته والدوائر القريبة منه، واستراتيجية أمريكا تجاه سوري.

يأتي هذا بعد أن أقر مجلس النواب، قانونًا بهذا الخصوص يُلزم “بايدن” بالكشف عن ثروة بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه.

كما طالب مجلس النواب بايدن بتقديم تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يومًا، يتناول استراتيجية الولايات المتحدة بشأن سوريا على أن يتضمن التقرير محوري الدبلوماسية والدفاع، وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام المقبل، الأمر الذي قد يعد ضغطًا تشريعيًا أميركيًا ضد النظام في سوريا.