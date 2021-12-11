بالفيديو.. خدمة مجانية لتصحيح الكتابة لغويًا وإملائيًا بالإنجليزية

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو يتيح تصحيح الكتابة لغويًا وإملائيًا باللغة الانجليزية.

وعلق الحمادي، على المقطع عبر حسابه في “تويتر”، بقوله هذه أفضل خدمة على الإنترنت لتصحيح الكتابة لغوياً وإملائياً بشكل مجاني!

وأضاف “أن الخدمة تقترح الحلول الصحيحة في ثوان، وتتوفر كذلك كلوحة مفاتيح في جوال المستخدم لتساعده في الكتابة بجودة أعلى.

وأوضح الحمادي آلية إضافة الخدمة على كروم كالتالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للخدمة https://grammarly.com

2- تسجيل دخول

3- إضافة الخدمة على متصفح الكروم

4- وأخيرا تفعيل الخدمة بنجاح ثم اتباع الخطوات لاستخدام الخدمة بكل سهولة