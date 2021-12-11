خمس ولايات أمريكية تمزقها العواصف والأعاصير .. شاهد الصور

تواصل – وكالات :

ضربت العواصف الشديدة وأعاصير اليوم السبت، خمس ولايات أمريكية، وسط شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

أسفرت تلك العواصف والأعاصير، عن مصرع العشرات، وإصبة المئات، وتدمير عدد كبير من المنازل، وقطع للطرقات..

حيث ضربت تلك العواصف القوية والأعاصير ولايات كنتاكى وإيلينوى وأركنساس وتينيسى وميسوري. حسب ما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ونقلت وسائل الإعلام عن حاكم ولاية كنتاكى آندى بيشآير، أن عشرات من العاملين لقوا مصرعهم في مصنع شموع بولاية كنتاكي، مشيرة إلى أن عداد الضحايا قد يتجاوز 50 شخصا من بين 110 شخصا كانوا في المصنع عندما ضربه الإعصار.

وأضاف بيشآير إن سلسلة الأعاصير الحالية هي أكبر أنواع الأعاصير التي ضربت الولاية في تاريخها

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعمل مع حكام الولايات الأمريكية لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه، وسط الأعاصير التي اجتاحت أجزاء من البلاد.

وأضاف بايدن أن عمليات البحث عن ناجين، وإجراء تقييمات للأضرار الناجمة عن العواصف مستمرة، وأنه تم اطلاعه صباح اليوم على أوضاع الأعاصير المدمرة التي ضربت وسط البلاد، واصفًا فقدان الأرواح إثر الكارثة بـ “مأساة لا يمكن تصورها”. حسب شبكة “سى إن إن” الأمريكية.