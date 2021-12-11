الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المهندس«مساعد» يكشف كيف تحول من معسكرات جوجل إلى العلاقات المحرمة والإدمان

المهندس«مساعد» يكشف كيف تحول من معسكرات جوجل إلى العلاقات المحرمة والإدمان
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف مواطن كان متفوقًا في مجال الهندسة، قصة تحوله من وظيفة مرموقة إلى الإدمان والعلاقات المحرمة التي انتهت به في السجن.

وقال المهندس الذي أُطلق عليه مجازًا اسم “مساعد”، خلال برنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية” أنه كان متفوقًا في مجال الهندسة والتكنولوجيا، لكن انتهى به المطاف إلى إدمان المخدرات وارتكاب الجرائم المعلوماتية.

يقول في لقاءه، أنه كان متفوقا في مجال الدراسة والحياة العملية وهو ما أهله إلى الانضمام لمعسكرات تقيمها شركات تكنولوجية متخصصة مثل آبل وجوجل، حتى التحق بوظيفة مناسبة وتعرف على أشخاص قادوه إلى تعاطي المخدرات وإهمال وظيفته.

وعن ارتكابه جرائم معلوماتية، قال بأنه خلال الاحتفال بعيد ميلاده في فيلته سرقت إحدى المدعوات سواره لكنها أنكرت ذلك ما دفعه إلى تخريب بعض حساباتها المؤسسية كما تمكن من تخريب جوالها.

وأشار إلى أن الفتاة قدمت فيه شكوى للجهات الحكومية ليتم استدعاؤه وإيقاف خدماته لكنه لم يهتم حتى تمت اقتحام منزله ومصادرة بعض الأجهزة.

وقال إنه أنكر كل التهم خلال التحقيقات معه إلا أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين و3 أشهر بتهمة إقامة الحفلات الماجنة والعلاقات المحرمة وبعض المقاطع الموجودة على جواله.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

إجراء مهم حتى لا تفقد حسابك في بريد “Gmail”

إجراء مهم حتى لا تفقد حسابك في بريد “Gmail”

تعرّف على أهم المميزات بعد تطوير جوجل لمنصة الدردشة

تعرّف على أهم المميزات بعد تطوير جوجل لمنصة الدردشة

عطل يضرب قوقل و4 تطبيقات أخرى

عطل يضرب قوقل و4 تطبيقات أخرى

تعديل جديد على «يوتيوب» بإخفاء هذه الخاصية

تعديل جديد على «يوتيوب» بإخفاء هذه الخاصية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة