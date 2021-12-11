المهندس«مساعد» يكشف كيف تحول من معسكرات جوجل إلى العلاقات المحرمة والإدمان

تواصل- فريق التحرير:

كشف مواطن كان متفوقًا في مجال الهندسة، قصة تحوله من وظيفة مرموقة إلى الإدمان والعلاقات المحرمة التي انتهت به في السجن.

وقال المهندس الذي أُطلق عليه مجازًا اسم “مساعد”، خلال برنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية” أنه كان متفوقًا في مجال الهندسة والتكنولوجيا، لكن انتهى به المطاف إلى إدمان المخدرات وارتكاب الجرائم المعلوماتية.

يقول في لقاءه، أنه كان متفوقا في مجال الدراسة والحياة العملية وهو ما أهله إلى الانضمام لمعسكرات تقيمها شركات تكنولوجية متخصصة مثل آبل وجوجل، حتى التحق بوظيفة مناسبة وتعرف على أشخاص قادوه إلى تعاطي المخدرات وإهمال وظيفته.

وعن ارتكابه جرائم معلوماتية، قال بأنه خلال الاحتفال بعيد ميلاده في فيلته سرقت إحدى المدعوات سواره لكنها أنكرت ذلك ما دفعه إلى تخريب بعض حساباتها المؤسسية كما تمكن من تخريب جوالها.

وأشار إلى أن الفتاة قدمت فيه شكوى للجهات الحكومية ليتم استدعاؤه وإيقاف خدماته لكنه لم يهتم حتى تمت اقتحام منزله ومصادرة بعض الأجهزة.

وقال إنه أنكر كل التهم خلال التحقيقات معه إلا أنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين و3 أشهر بتهمة إقامة الحفلات الماجنة والعلاقات المحرمة وبعض المقاطع الموجودة على جواله.