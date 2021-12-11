«تنظيم الكهرباء»: 5 حالات تستوجب تعويض المستهلك آليًا

تواصل – فريق التحرير :

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه يحق للمستهلك الحصول على التعويض آليًا من قبل مقدم الخدمة الكهربائية في حالات معينة.

وأوضحت الهيئة، في مقطع نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

وتابعت هيئة تنظيم الكهرباء أنالمستهلك يستحق التعويض في هذه الحالات :

– عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات في ما عداها.

– يستحق المستفيد التعويض في حال عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

– في حالة عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع

– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة

– عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.