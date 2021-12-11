الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أثار صدمة على السوشيال ميديا.. محامي يكشف عقوبة قائد مركبة صدم آخر عمدًا

أثار صدمة على السوشيال ميديا.. محامي يكشف عقوبة قائد مركبة صدم آخر عمدًا
0

تواصل- فريق التحرير :

أثار فيديو لحادث متعمد من قائد مركبة بصدم آخر، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط الجاني وإيقاع أقسى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيره من الذين يعرضون حياة الغير للخطر.

وقام قائد مركبة باصطدامه بالجزء الجانبي من مركبة أخرى بشكل متعمد الأمر الذي أدى إلى فقدان سيطرة صاحب المركبة عليها وخروجها من الطريق، ومن ثم ارتطامها بحاجز وارتفاعها عن الأرض بشكل خطير، حيث لا يعرف من هو الجاني أو صاحب السيارة المتضررة وماذا حدث في المقطع المصور والمنتشر على مواقع التواصل.

وفي هذا الإطار كشف المحامي نواف النباتي، عن عقوبة من قام بهذا الفعل، مشيرًا إلى أن هناك شقين في الواقعة، الشق الأول إذا لا قدر الله توفى صاحب السيارة هنا تصل العقوبة إلى القصاص وتهمته تصل للقتل العمد كونه قام بصدم السيارة من الجنب.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، أنه من المعروف أن من يقوم بصدم السيارة من الجنب فإن السيارة سوف تنحرف عن مسارها ونشاهد بالصدمة السيارة انحرفت وكادت أن تنقلب، فهنا القتل العمد لو توفي قائد المركبة إلا لو كان فيه تنازل من أصحاب الحق الخاص.

وتابع المحامي: أما الشق الثاني فإنه في حال لم يتوفى صاحب السيارة، فالتهمة تكون الشروع في القتل واتلاف الممتلكات والتصوير كجريمة وأيضًا لو حدثت مضاعفات لصاحب السيارة، فيتم هنا دفع دية الإرش وهي كل إصابة حدثت لصاحب السيارة ولو فقد أي عضو من جسمه فيتم تعويضه، وعقوبات مغلظة ستناله.

مواد ذات صلة

بيان من «المرور» بشأن اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي ووفاة مواطن

بيان من «المرور» بشأن اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي ووفاة مواطن

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة بواجهة مبنى تجاري في الرياض

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة بواجهة مبنى تجاري في الرياض

متى يتم احتساب غرامة التطويف بعد انتهاء رخصة القيادة؟ «المرور» يجيب

متى يتم احتساب غرامة التطويف بعد انتهاء رخصة القيادة؟ «المرور» يجيب

هل يشترط الحصول على رخصة قيادة لتسجيل المركبة؟

هل يشترط الحصول على رخصة قيادة لتسجيل المركبة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>