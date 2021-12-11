أثار صدمة على السوشيال ميديا.. محامي يكشف عقوبة قائد مركبة صدم آخر عمدًا

تواصل- فريق التحرير :

أثار فيديو لحادث متعمد من قائد مركبة بصدم آخر، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط الجاني وإيقاع أقسى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيره من الذين يعرضون حياة الغير للخطر.

وقام قائد مركبة باصطدامه بالجزء الجانبي من مركبة أخرى بشكل متعمد الأمر الذي أدى إلى فقدان سيطرة صاحب المركبة عليها وخروجها من الطريق، ومن ثم ارتطامها بحاجز وارتفاعها عن الأرض بشكل خطير، حيث لا يعرف من هو الجاني أو صاحب السيارة المتضررة وماذا حدث في المقطع المصور والمنتشر على مواقع التواصل.

وفي هذا الإطار كشف المحامي نواف النباتي، عن عقوبة من قام بهذا الفعل، مشيرًا إلى أن هناك شقين في الواقعة، الشق الأول إذا لا قدر الله توفى صاحب السيارة هنا تصل العقوبة إلى القصاص وتهمته تصل للقتل العمد كونه قام بصدم السيارة من الجنب.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، أنه من المعروف أن من يقوم بصدم السيارة من الجنب فإن السيارة سوف تنحرف عن مسارها ونشاهد بالصدمة السيارة انحرفت وكادت أن تنقلب، فهنا القتل العمد لو توفي قائد المركبة إلا لو كان فيه تنازل من أصحاب الحق الخاص.

وتابع المحامي: أما الشق الثاني فإنه في حال لم يتوفى صاحب السيارة، فالتهمة تكون الشروع في القتل واتلاف الممتلكات والتصوير كجريمة وأيضًا لو حدثت مضاعفات لصاحب السيارة، فيتم هنا دفع دية الإرش وهي كل إصابة حدثت لصاحب السيارة ولو فقد أي عضو من جسمه فيتم تعويضه، وعقوبات مغلظة ستناله.