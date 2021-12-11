تركيا تعلن تسجيل 6 إصابات بـ «أوميكرون»

تواصل- وكالات :

أعلنت تركيا اليوم السبت، تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد “أومكيرون”، على أراضيها.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، إن الحالات المؤكدة الأولى لهذا المتحور في أراضي البلاد هم 6 حالات حتى الآن.

وأضاف قوجة، خلال مؤتمر صحفي، متحدثا عن ما إذا وصل “أوميكرون” إلى تركيا: “نعم هو موجود هنا، لكن لا تقلقوا. حتى الآن تم رصد 6 حالات للإصابة، 1 في اسطنبول و5 في إزمير”.

وشدد قوجة على أن المرضى الـ6 لم يكونوا بحاجة إلى نقلهم للمستشفى، وسجلت عليهم أعراض طفيفة فقط وهم يخضعون للمتابعة الخارجية دون أي مشاكل”.