بيان من «المرور» بشأن اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي ووفاة مواطن

تواصل- فريق التحرير :

أصدرت الإدارة العامة للمرور، بيانًا حول ملابسات حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي أمام محل تجاري بحي الروابي بالرياض، ما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الحادث المروع، بعد اصطدام المركبة بصراف آلي وتدمير واجهة المحل.

وقال “المرور” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “باشر مرور الرياض حادث مركبة اصطدمت بواجهة مبنى تجاري بحي الروابي، نتج عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين، بينهما قائد المركبة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية”.