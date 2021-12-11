اخلد إلى النوم في دقائق معدودة بطريقة «4-7-8»

تواصل- وكالات:

قد يجد البعض صعوبة عند الخلود إلى النوم في الدخول في نوم عميق إلا بعد وقت طويل من التفكير والأرق، لكن مع طريقة جديدة أوصى بها متخصصون يمكنك النوم في خلال دقائق معدودة.

توصل الدكتور أندرو ويل، إلى طريقة تدعى 4-7-8 للنوم، والتي تتضمن تقنية تنفس للمساعدة على الاسترخاء.

وقام الدكتور أندرو ويل بتدريس تقنية التنفس 4-7-8، والتي يعتقد أنها يمكن أن تساعد على تقليل القلق ومساعدة الشخص على النوم وإدارة الرغبة الشديدة والسيطرة على استجابات الغضب أو الحد منها.

وتتمثل خطواتها في التالي:

1- وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية.

2- الحفاظ على اللسان في هذا الوضع.

3- أخرج الزفير بالكامل واصنع صوت الزفير.

4- أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك وعدّ حتى رقم أربعة.

5- احبس أنفاسك للعد حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.

وتتطلب تقنية التنفس 4-7-8 أن يركز الشخص على أخذ نفس عميق للداخل والخارج.

ويجب أن تكون الحجرة مظلمة وباردة وهادئة، ولتحقيق ذلك، يوصى باستخدام ستائر معتمة واستخدام قناع للعين، كما يجب أن تكون درجة حرارتها مناسبة.