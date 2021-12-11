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آخر طائرة لدى المليشيات.. مقتل طيار حوثي قبل استهدافه الجيش اليمني وتفجير طائرته

آخر طائرة لدى المليشيات.. مقتل طيار حوثي قبل استهدافه الجيش اليمني وتفجير طائرته
إسقاط طائرة حوثية ومقتل الطيار
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تواصل – وكالات:

ذكرت وسائل إعلام يمنية أمس الجمعة، أن “الانتحاري الحوثي” الطيار أشرف شرف أحمد الدمشقي، الذي قاد عملية انتحارية بطائرة روسية تابعة للجيش اليمني، لقي مصرعه بتفجير الطائرة الهيلوكبتر، “بعد محاولة فاشلة في استهداف قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب”.

وقُتل الطيار الحوثي والذي تلقى تدريبه على يد مليشيات في سوريا، أثناء تنفيذه لهجوم “انتحاري” على مواقع للجيش اليمني في محافظة مأرب، عبر طائرة حربية وحيدة تملكها الميليشيا الموالية لإيران.

وتم تداول تسجيل مصور لطائرة حوثية من طراز “هيلوكبتر- مي72” روسية الصنع، وهي تحاول قصف منطقة البلق الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني، إضافة لتسجيل آخر يظهر حطام الطائرة الحوثية بعد إسقاطها بصاروخ موجه من الجيش اليمني، والذي أدى لتحطمها ومصرع الطيار الحوثي الملقب بـ “الدمشقي” ومساعده المسؤول عن إطلاق الصواريخ.

وكان الطيار الحوثي قد حاول في وقت سابق استقطاب طيارين يمنيين بتنفيذ عمليات انتحارية “ولكن دون موافقة الطيارين الذين يعرفون جيدا عدم إمكانية ذلك لخروج الطائرات عن الخدمة”.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي حصلت على تلك الطائرة “هيلوكبتر” بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح نهاية عام 2017.

وكشفت معلومات متداولة أن الميليشيا الحوثية لا تملك سوى تلك الطائرة التي خسرتها في العملية الانتحارية الأخيرة وخسرت كذلك الطيار أشرف.

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