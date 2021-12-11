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مشاهد مرعبة.. إعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم/ س يضرب ولاية أمريكية

مشاهد مرعبة.. إعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم/ س يضرب ولاية أمريكية
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة لإعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم / س، ضرب إحدى الولايات الأمريكية.

المقطع نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في “تويتر”، حيث قام شخص من ولاية كنتاكي الأمريكية بتصويره في جنح الليل بعدما انقطعت الكهرباء عن المنطقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل “مأساة تفوق التصور”.

وأوضح بايدن في تغريدة على “تويتر” أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا “نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين”.

وكان حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، أعلن أن حصيلة الأعاصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70 – 100 قتيل، داعيا الرئيس، جو بايدن، إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.

وأضاف: “كنتاكي بحاجة إلى دعم فيدرالي للاستجابة لهذه الحوادث، لقد انقطعت الكهرباء بشكل واسع، وهناك حاجة لمولدات كهرباء طارئة في المنشآت الحيوية”.

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