مشهد صادم بدولة عربية..أسد يلتهم ذراع طفلة بالكامل أثناء التقاط والدها صورة تذكارية

تواصل- فريق التحرير:

حادث مأساوي ومنظر لا يتحمله بشر، حيث التهم أسد في حديقة حيوان بمحافظة إب وسط اليمن، ذراع طفلة تبلغ من العمر عامين أثناء التقاط والدها صورة تذكارية لها، ما أدى إلى بتر يدها اليسرى.

وحين كان الأب يصور ابنته أدخلت الطفلة يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها، وهو المنظرالذي لم يتحمله الأب ووقع مغشيًا عليه.

وعلى الفور جرى إسعاف الطفلة ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها، فيما حمّل حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان “الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي” معاً، وذلك في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة.