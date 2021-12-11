«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الثاني، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الثاني، وجدول الحصص للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني، في بث مباشر من الـ 7 صباحًا ويعاد طوال اليوم.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى السادس) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/mv4yVOqmsr — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 11, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الرابع) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو#منصة_مدرستي.pic.twitter.com/3mvi0ntBsE — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)December 11, 2021