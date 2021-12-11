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4 فئات لا يؤخذ بشهادتهم في صك الورثة.. تعرف عليهم

4 فئات لا يؤخذ بشهادتهم في صك الورثة.. تعرف عليهم
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تواصل- فريق التحرير: 

أعلنت وزارة العدل، عن استثناء 4 فئات من اعتمادهم ضمن الشهود عند استخراج صك الورثة.

وجاءت هذه الفئات كالتالي:

الفئة الأولى: يشترط في الشهود أن لا يكونوا وارثين.

الفئة الثانية: أن لا يكونوا من أصول الورثة، وهم الآباء وإن علوا.

الفئة الثالثة: أن لا يكونوا من فروعهم وهم الأبناء وإن نزلوا.

الفئة الرابعة: أن لا يكونوا من أزواج الوارثين.

وأشارت “العدل” إلى أنه يكتفى بشاهدين فقط بدون معدلين، موضحة أن المدة التي يستغرقها إصدار صك حصر الورثة، تختلف بحسب كثافة العمل.

وأفادت بأنه في حالة رفض معاملة إصدار صك حصر الورثة فيمكن لمقدم الطلب الدخول عبر بوابة “ناجز”، للاطلاع على الملاحظات بالضغط على أيقونة “طلباتي” ثم أيقونة “عرض الطلب”، ولمعرفة ممتلكات المتوفى، فيمكن لأحد الورثة أو وكيله بعد إصدار الوثيقة التوجه لكتابة العدل وإحضار صك حصر الورثة.

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