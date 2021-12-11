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أعلى إصدار.. «سامسونج» تخطط لإطلاق Galaxy S22 Note

أعلى إصدار.. «سامسونج» تخطط لإطلاق Galaxy S22 Note
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بعض التسريبات أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق أعلى إصدار في السلسلة المرتقبة بعنوان Galaxy S22 Note.

وتخطط شركة سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S22 في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت أحدث التسريبات بشأن التفاصيل حول أعلى إصدار في السلسلة المرتقبة Galaxy S22 Ultra، الذي يأتي وفقاً للتسريبات الجديدة بعنوان Galaxy S22 Note.

وتدعم سامسونج هاتف Galaxy S22 Ultra بقلم S مدمج في الهاتف، لذا جاءت التسريبات الجديدة لتقدم تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار الذي قد ينطلق كجزء من سلسلة Note، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج قد تنهي خط إنتاجها من هواتف Note لتوجيه تركيز الشركة بشكل أكبر على إصدارات الشركة القابلة للطي.

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