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خلال أسابيع.. لقاح جديد من أسترازينيكا ضد فيروس كورونا

خلال أسابيع.. لقاح جديد من أسترازينيكا ضد فيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أسترازينيكا، عن حصول عقار “إيفوشيلد” (Evusheld)، التركيبة التي تضم اثنين من الأجسام المضادّة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19.

وأوضحت الشركة، أنه من المتوقع أن تتوفر الجرعات الأولى من العقار المضاد لفيروس كورونا في غضون أسابيع.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت عقار “إيفوشيلد” تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين واليافعين من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد لكوفيد-19، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وينبغي لمن يتلقون العقار ألا يكونوا مصابين حالياً بفيروس “سارس-كوف-2″، أو خالطوا مؤخراً شخصاً مصاباً بالفيروس.

 

 

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