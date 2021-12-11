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في الشتاء.. 5 أضرار لإهمال شرب القدر الكافي من المياه

في الشتاء.. 5 أضرار لإهمال شرب القدر الكافي من المياه
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، على أهمية شرب القدر الكافي من المياه يوميا للحفاظ على الصحة لاسيما في فصل الشتاء.

وقالت الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لحياة صحية، ينصح باستهلاك 8 أكواب من الماء يوميا”.

ونصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم إهمال شرب المياه في الشتاء.

وقال أيضا في تغريدة عبر “تويتر”: “لا تهمل شرب الماء في الشتاء فهو ضروري للهضم والأيض (الحرق) ورطوبة الجلد والابتعاد عن أعراض الجفاف مثل:

* الصداع
*الخمول
*تقلص العضلات
*الإمساك
*كثرة حك الجلد.

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