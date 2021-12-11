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«الصحة» تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة.. وتوجه رسالة مهمة للجميع

«الصحة» تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة.. وتوجه رسالة مهمة للجميع
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنه تم بفضل الله إعطاء أكثر من (48,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ووجهت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، نصيحة مهمة للجميع أكدت خلالها بأهمية تلقي اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي: http://onelink.to/yjc3nj

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (53) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (71) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (539,409) حالة ولله الحمد.

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