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متى يتم احتساب غرامة التطويف بعد انتهاء رخصة القيادة؟ «المرور» يجيب

متى يتم احتساب غرامة التطويف بعد انتهاء رخصة القيادة؟ «المرور» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يتم احتساب غرامة التطويف بعد مرور 60 يوماً من تاريخ انتهاء رخصة القيادة.

جاء ذلك في رد المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن استفسر بشأن المهلة المحددة لاحتساب الغرامة، بعد انتهاء رخصة القيادة.

وأجابت الإدارة العامة للمرور : “أنه يتم احتساب غرامة التطويف بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء”.

وفي وقت سابق، حددتالإدارة العامة للمرور،خطوات وإجراءات وشروط إسقاط اللوحات وتشليح السيارات القديمة.

وتشمل خطوات وشروط تشليح السيارات:

1- تسديد المخالفات المرورية

2- أن تكون الاستمارة سارية

3- ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة

4- بعد ذلك سيتم إسقاط اللوحات من السجلات

جاء ذلك في رد من المرور، على استفسار مواطن بشأن خطوات تشليح المركبة وإسقاط لوحات السيارة من المرور.

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